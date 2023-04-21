SCS-NET
الشريط الإخباري

الجيش الروسي يسقط طائرة حربية أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك

2023-04-21

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو25″، بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فستوك للقوات المسلحة الروسية قوله في بيان اليوم: إنه “تم إحباط محاولة العدو لشن غارة جوية على المواقع المتقدمة لتجمع فوستوك باتجاه محور جنوب دونيتسك، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المحمولة إيغلا التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو25″، بالقرب من مدينة أوغليدار”.

وأضاف غوردييف: إن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية، وقضت على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت طوقاً على مدينة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved