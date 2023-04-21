الجيش الروسي يسقط طائرة حربية أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو25″، بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فستوك للقوات المسلحة الروسية قوله في بيان اليوم: إنه “تم إحباط محاولة العدو لشن غارة جوية على المواقع المتقدمة لتجمع فوستوك باتجاه محور جنوب دونيتسك، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المحمولة إيغلا التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو25″، بالقرب من مدينة أوغليدار”.

وأضاف غوردييف: إن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية، وقضت على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

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