الاتحاد أهلي حلب  يفوز على الحرية في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الحرية بنتيجة 80-61 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لصالح الحرية بواقع نقطة، وتقدم أهلي حلب في باقي الأرباع 22-13 و22-17 و24-18 نقطة.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهابا وإيابا في الدور الأول ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

سامر خزمة

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