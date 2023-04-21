نيبينزيا يندد بمماطلة واشنطن بإصدار التأشيرات للصحفيين المرافقين للافروف

واشنطن-سانا

ندد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بمماطلة واشنطن بإصدار تأشيرات وفد الصحفيين المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف لأعمال مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع قناة روسيا 24 “صدرت التأشيرات لجميع أعضاء الوفد تقريباً باستثناء عدد قليل من الأشخاص، ولا يمكنني القول إنها صدرت في اللحظة الأخيرة بل مضى حوالي أسبوع، ولكن لم تصدر بعد تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوفد الوزير”.

وأوضح نيبينزيا أن كل هذا يتأتى من ممارسات البلد المضيف لمقر اجتماعات المجلس، ويتكرر بشكل دوري من وقت لآخر إما أن تصدر التأشيرات في اللحظة الأخيرة أو لا تصدر إطلاقاً، وقال “ننتظر تأشيرة رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للشؤون العرقية إيغور بارينوف لحضور المنتدى الدائم للشعوب الأمريكية الأصلية، ومضى أسبوع على انطلاق المنتدى وما زال بانتظار التأشيرة”.

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