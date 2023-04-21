الدفاع الروسية تعلن انتهاء مناورات أسطول المحيط الهادئ بنجاح

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتهاء مناورات أجراها أسطول المحيط الهادئ شارك فيها أكثر من 25 ألف عسكري و89 طائرة ومروحية و167 سفينة و12 غواصة.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الطواقم المشاركة في المناورات أظهرت مستوى عالياً من الاستعداد القتالي وجهوزية الأسطول لصد أي عدوان.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري عن رفع حالة التأهب لأسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد وذلك في إطار اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency