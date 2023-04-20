لافروف: واشنطن أعلنت حملة صليبية على روسيا ومصالحها

هافانا-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة أعلنت حملة صليبية على روسيا ومصالحها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن لافروف قوله خلال زيارته لكوبا إن “الجميع يعرفون ويدركون أن الأمريكيين أعلنوا حملة صليبية ضد روسيا ومصالحها الشرعية وضد الثقافة الروسية والتقاليد”، مشيراً إلى أن الأمريكيين اختاروا نظام كييف النازي الذي يزودونه بالأسلحة بمثابة الرأس القتالي.

وأضاف لافروف: إذا سألتم عن العلاقات الروسية الأمريكية فلا توجد لدينا علاقات تقريباً، ونحن نبحث في حال الضرورة فقط تلك القضايا التي تظهر في عمل سفارتينا، وكذلك تلك المتعلقة بمحاولات الأمريكيين إساءة استغلال وضعهم كدولة مستضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وأكد لافروف أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن قائلاً إنه بالنسبة للجزء الثاني، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ويتمثل بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، هنا عملياً لم ينجز أي شيء.

ودعا لافروف الدول الأوروبية لشراء الحبوب الأوكرانية الرخيصة ومنحها للدول المحتاجة بدلاً من تعويض خسائر المزارعين الأوروبيين الذين يعانون إغراق السوق بها.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي يزور كوبا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية التي تستمر منذ الـ 17 ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وشملت أيضاً البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا.

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