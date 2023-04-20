اختتام مبادرة (إيد بإيد ليعم الخير بين الأهل) بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة السويداء مساء اليوم مبادرة إيد بإيد ليعم الخير بين الأهل التي أقيمت على مدار شهر رمضان المبارك.

وذكرت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء لقطاع الإغاثة المحامية رغدة الغوثاني في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبادرة استهدفت على مدار الشهر حوالي 13 ألف أسرة من الوافدين للمحافظة وأبناء المحافظة الأشد احتياجاً، بمساعدات تنوعت بين وجبات الإفطار وتوزيع السلل الغذائية والدجاج والحلويات والألبسة والمبالغ المادية.

ولفتت الغوثاني إلى أن هذه المبادرة عكست حالة التكاتف والتكافل بين أبناء محافظة السويداء، منوهة لتعاون العديد من الفعاليات لإنجاحها، كغرفة التجارة والصناعة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية والشركات الصناعية والتجارية والمغتربين.

عمر الطويل

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