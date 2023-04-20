الأمن التونسي يقبض على إرهابيين شمال البلاد

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابيين اثنين في ولاية أريانة شمال شرق البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “دورية مشتركة من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني في أريانة تمكنت من ضبط إرهابيين اثنين مفتش عنهما لمصلحة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر بحقهما أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسنتين” مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار تعقب العناصر الإرهابية المفتش عنها داخل البلاد.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس القبض على إرهابي في ولاية قابس جنوب شرق البلاد.

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