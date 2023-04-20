حفل إفطار لأبناء الشهداء في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت مديرية الأوقاف في محافظة طرطوس حفل إفطار لعدد من طلاب مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء وذلك في مطعم بوسيدون على الكورنيش البحري.

مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد لفت في تصريح لسانا إلى أن حفل الإفطار الذي يأتي في آخر شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد هو جزء من خطة عمل مديرية الأوقاف خلال الشهر المبارك بمبادرة (إفطار صائم) وغيرها من المبادرات حيث عملت المديرية على اختيار مجموعة من طلاب المدرسة في كل مناسبة نظراً لعددهم الكبير، معتبراً ذلك واجباً على كل المؤسسات الحكومية، ومن بينها مديرية الأوقاف، تجاه أبناء من ضحى من أجل الوطن، مضيفاً: إن شهر رمضان مدرسة في الخير والعطاء ودافع لفعله.

وأكد السيد أن مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء التي تشرف عليها مديرية الأوقاف تعمل أفضل ما يمكن تقديمه لأبناء الشهداء.

وتحدث الميتروبوليت باسيليوس منصور راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس في كلمة ألقاها في حفل الإفطار عن المكانة العظيمة والسامية للشهداء وذويهم، والرسالة الإنسانية التي جاءت بها الأديان السماوية لأجل خير البشرية وكرامة الإنسان والصورة التي تميز التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في سورية ومواقف رجال الدين المشرفة التي تعزز هذه الصورة.

الحفل الذي تخللته عروض دينية مولوية من وحي المناسبة وجده عدد من الطلاب لمة خير وألفة بين أبناء الوطن تعكس الاهتمام الكبير بأبناء الشهداء سواء على المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو الإنساني كما قالت آية حسين وعلي الزلمة وآخرون مؤكدين الحرص الكبير والاهتمام والرعاية التي يحظون بها في مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء ما شكل دفعاً معنوياً لهم للتفوق والنجاح بما فيه خدمة بلادهم لتبقى منارة العلم وبلد السلم الأمان.

حضر حفل الإفطار محافظ طرطوس عبد الحليم خليل وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة ورئيس مجلس المدينة وعدد من المديرين.

فاطمة حسين

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