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الطوارئ الروسية: إرسال طائرة مساعدات ثامنة لمتضرري الزلزال في سورية

أرشيف

2023-04-20

موسكو-سانا

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم عن إرسال طائرة ثامنة تحمل على متنها 16 طناً من المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى متضرري الزلزال في سورية.

وقالت السفارة السورية في موسكو: “إن هذه الشحنة التي قامت السفارة بتجميعها وفرزها مقدمة من أبناء الجالية السورية ومن الشعب الروسي الصديق، وستصل الطائرة الى سورية يوم غد”.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري أنها بدأت بنقل 160 طناً من المساعدات الإنسانية إلى سورية، لتسليمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي.

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