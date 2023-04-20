الجيش الإيراني يتسلم أكثر من 200 طائرة مسيرة محلية الصنع

طهران-سانا

تسلم الجيش الإيراني اليوم أكثر من مئتي طائرة مسيرة من تصميم وإنتاج وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية ارنا تمت مراسم التسليم في ذكرى يوم الجيش الإيراني بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني وضباط ومسؤولين آخرين.

وقال العميد آشتياني في كلمة: إنه نظراً للدور المهم الذي تلعبه الطائرات المسيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، قمنا بصناعة أنواع منها بمهام مختلفة، ودعمنا القوات المسلحة في هذا المجال، وبالنظر إلى تنوع مهام هذه المسيرات تزداد القوة القتالية لقواتنا المسلحة، مشيراً إلى أنه في سبيل دعم هذه القوات سيزيد التعاون بين القطاع الوطني وخاصة الشركات والجامعات القائمة على المعرفة مع القطاعين العسكري والمدني.

يذكر أن الطائرات المسيرة التي تم تسليمها تضم طائرات (أبابيل 5 – أبابيل 4 – وأرش وكرار ونفاثة كرار)، إضافة إلى الطائرات بدون طيار البحرية، فيما تم تجهيز هذه الطائرات بصواريخ جو جو وجو أرض وقنابل بعيدة المدى وأنظمة حرب إلكترونية ونظام التوجيه والتحكم والملاحة.

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