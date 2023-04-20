تكريم 360 عاملاً في مخابز طرطوس بمناسبة عيد الفطر

طرطوس-سانا

كرمت جمعية السبيل الخيرية بالتعاون مع محافظة طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عمال الإنتاج العاملين في المخابز الآلية العامة وعددهم نحو 360 عاملاً.

وتم تكريم العاملين خلال جولة قام بها محافظ طرطوس عبد الحليم خليل وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، على المخابز الآلية العامة في طرطوس والشيخ بدر وبانياس والدريكيش وصافيتا.

وأوضح المحافظ في تصريح للصحفيين أن الجولة تهدف للاطلاع على واقع العمل في مخابز المحافظة وضمان استمراريته خلال فترة عيد الفطر، إضافة إلى تهنئة وتكريم العمال في خطوط الإنتاج.

بدوره اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة نديم علوش في تصريح لمراسلة سانا أن التكريم هو حافز للعامل للاستمرار بالعمل ومضاعفة الجهود ودعمهم في ظل الظروف الراهنة، منوها بجهود العمال على مدار الساعة من أجل تأمين مادة الخبز للمواطنين.

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السبيل شروق محمد بينت أن تكريم عمال المخابز يأتي تقديراً لجهودهم الكبيرة، وظروف عملهم المضني لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحة أن التكريم يأتي ضمن سلسلة أعمال تقوم بها الجمعية لدعم وتكريم مختلف شرائح المجتمع ومنهم الأيتام والحالات المرضية الخاصة وذوو الشهداء والجرحى.

فاطمة حسين

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