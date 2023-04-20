انفجار صاروخ (ستار شيب) العملاق بعد إطلاقه من تكساس

واشنطن-سانا

انفجر صاروخ (ستار شيب) العملاق التابع لشركة (سبايس اكس) الأمريكية بعد انطلاقه من تكساس في أولى رحلاته المدارية التجريبية.

وذكرت الشركة أن انفجار الصاروخ تم بعد 4 دقائق من إطلاقه بنجاح من قاعدة (ستاربايس) للفضاء في أقصى جنوب تكساس الأمريكية في أول رحلة مدارية تجريبية للصاروخ بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.

وتستعد الشركة لتخصيص ستار شيب البالغ طوله 120 متراً للرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ، وهو أطول من صاروخ وكالة ناسا الجديد (اس ال اس) البالغ 98 متراً والذي أطلق في مهمة أولى خلال تشرين الثاني الماضي وكذلك من صاروخ (ساتورن 5) البالغ 111 متراً الخاص بمهمات أبولو.

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