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بوتين: الاتجاه نحو التعددية القطبية في العالم يترسخ بشكل أكبر

2023-04-20

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتجاه نحو التعددية القطبية في العالم يقوى ويزداد ترسخاً بشكل أكبر.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال جلسة لمجلس شؤون الإدارة الذاتية المحلية اليوم: إن “هذا الاتجاه نحو التعددية القطبية في العالم حتمي ولا مفر منه، وأما الذين لا يفهمون هذا الأمر ولن يتبعوا هذا الاتجاه، فسيخسرون”.

وأشار بوتين إلى أن حقيقة التوجه نحو تعددية قطبية باتت واضحة تماماً ولا يمكن لمن يعارضها أن يفعل أي شيء لوقفها.

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