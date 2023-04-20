بمناسبة أعياد نيسان… لقاء ثقافي في قرية عين حفاض بريف طرطوس

طرطوس-سانا

مواضيع وطنية ووجدانية بأساليب شعرية منوعة تضمنها اللقاء الثقافي الذي أقامه الملتقى الوطني للإبداع السوري (مواسم) بمناسبة أعياد نيسان بمشاركة مجموعة من الشعراء والعازفين على العود والناي في قرية عين حفاض بريف محافظة طرطوس.

وأكد رئيس الملتقى الأديب غسان ونوس في تصريح لمراسلة سانا أهمية الاحتفاء بهذه الأعياد العزيزة على قلب كل سوري، والتي تنبع أهميتها من الحرص الدائم على أن يبقى وطننا حراً ومستقلاً.

المشرف على الملتقى الدكتور علي يوسف أوضح أن النشاط يعد تقليداً سنوياً ويتضمن لقاء أدبياً وموسيقياً جامعاً بين جيلين مختلفين، مشيراً إلى أن المنتدى حريص على إشراك المواهب الشابة.

الشاعر نصر محمد قدم قصيدتين من الشعر العمودي، أما الشاعرة فهيمة يوسف فشاركت بقصيدة واحدة عن عيد الجلاء، والتي تتناول الجانب الوطني وتستذكر من خلالها تاريخ وبطولات الشيخ المجاهد صالح العلي والسير على خطاه.

فيما شارك الشاعر يزن عيسى بباقة من القصائد الوجدانية والغزلية، وألقى الشاعر علي حسن قصيدة من الشعر المحكي بمناسبة عيد الجلاء، أما الشاعر قيس حسين فقرأ عدة قصائد اجتماعية ووجدانية من الشعر المحكي والتفعيلة.

هيبه سليمان

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