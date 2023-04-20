طقس الغد.. أجواء ربيعية معتدلة والجو غائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 65 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…