القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم إحباط عملية إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الجهاز قوله في بيان: إن عناصره تمكنوا وبعد جهد استخباري من ضبط مستودع للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة ومواد خاصة بتصنيع المتفجرات كانت معدة لاستهداف المواطنين في قضاء الشرقاط.

بدورها أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم تنفيذ عملية أمنية واسعة في الصحراء غرب محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن قوة من اللواء 18 بالحشد شرعت بعملية دهم وتفتيش بهدف تأمين وتعزيز الأمن في المناطق الواقعة ضمن قاطع مسؤوليتها، والبحث عن مخابئ يتخذها الإرهابيون ملاذاً لهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency