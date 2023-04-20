SCS-NET

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في صلاح الدين

أرشيف

2023-04-20

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم إحباط عملية إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الجهاز قوله في بيان: إن عناصره تمكنوا وبعد جهد استخباري من ضبط مستودع للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة ومواد خاصة بتصنيع المتفجرات كانت معدة لاستهداف المواطنين في قضاء الشرقاط.

بدورها أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم تنفيذ عملية أمنية واسعة في الصحراء غرب محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن قوة من اللواء 18 بالحشد شرعت بعملية دهم وتفتيش بهدف تأمين وتعزيز الأمن في المناطق الواقعة ضمن قاطع مسؤوليتها، والبحث عن مخابئ يتخذها الإرهابيون ملاذاً لهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

القوات العراقية تقبض على ستة من متزعمي (داعش) في الأنبار وبغداد

بغداد-سانا أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم القبض على ستة من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved