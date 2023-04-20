دجيويف ينقل للجعفري تهنئة رئيس أوسيتيا الجنوبية للرئيس الأسد بمناسبة عيد الفطر

موسكو-سانا

نقل وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية اخسار دجيويف إلى سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري تهنئة رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية الان غالغوييف إلى السيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر السفارة السورية في موسكو اليوم استعرض دجيويف والجعفري تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجالين الاقتصادي والتجاري، تنفيذاً لرؤية التوجه شرقاً التي تبنتها الحكومة السورية.

حضر اللقاء عن الجانب الأوسيتي الجنوبي المستشارة في سفارة أوسيتيا الجنوبية في موسكو زارا فالييفا، ومن السفارة السورية الوزير المستشار الدكتور علاء الدين حمدان، والمستشار الدكتور عبد الرزاق اسماعيل.

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