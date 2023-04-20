مظاهرة في سيدني تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الأقصى

سيدني-سانا

شارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون أستراليون في مظاهرة وسط العاصمة الأسترالية سيدني، تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة رفعوا الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات أعربوا فيها عن رفضهم واستنكارهم لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، واقتحاماتهم المتكررة للأقصى.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال، مشددين على دعمهم لنضاله لاستعادة حقوقه الوطنية التي كفلتها القوانين الدولية، ولا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

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