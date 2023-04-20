البحرية الإيرانية تجبر غواصة أمريكية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز

طهران-سانا

كشف قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أن قواته أجبرت غواصة أمريكية تسمى (فلوريدا) على الصعود إلى السطح وعبور مضيق هرمز عبر سطح الماء، بينما كانت تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية محاولة عبور المضيق بشكل سري.

ونقلت وكالة تسنيم عن شهرام قوله: “إنه تم توجيه إنذار للغواصة الأمريكية (فلوريدا) التي حاولت المرور عبر المضيق تحت سطح الماء، دون إحداث أي صوت أو أثر لكن الدوريات الإيرانية كانت يقظة”.

وشدد شهرام على أنه على أمريكا تقديم الأجوبة عن خرقها للقوانين في قناة بحرية مهمة مثل مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا هو التحذير الأخير.

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