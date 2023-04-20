ورد أبو محمود موهبة صاعدة في رياضة الكاراتيه

السويداء-سانا

يعد لاعب نادي العربي بالسويداء ورد حسن أبو محمود من المواهب المتميزة برياضة الكاراتيه، بعد أن أثبت جدارته بالبطولات المحلية التي خاضها وتوج بألقابها.

أبو محمود 14 عاماً الحائز بطولات لعدة سنوات آخرها ذهبية القتال الفردي لوزن تحت 60 كغ لفئة تحت 14 عاماً في بطولة الجمهورية العام الماضي، قال في تصريح لـ سانا: إنه بدأ بممارسة اللعبة بعمر 6 سنوات بتشجيع من شقيقه وسام لاعب منتخب سورية بالكاراتيه حالياً، وكذلك شقيقه فارس ووالده لاعبا كرة القدم سابقاً، إضافة لوالدته المحبة للرياضة.

وبين أبو محمود الذي يحمل حالياً الحزام الأسود واحد دان أن انطلاقته كانت بإشراف المدرب عمر أبو حلا الذي أسسه كلاعب حتى نيله الحزام الأخضر، ثم انتقل بعدها للتدريب من خلال المدرب فيصل أبو عجرم الذي أهله للمشاركة بالعديد من البطولات والتعلق بهذه الرياضة بشكل أكبر.

وحققت رياضة الكاراتيه للاعب أبو محمود فوائد أهمها كما ذكر، تعزيز ثقته بنفسه وإعطاؤه دافعاً قوياً للمنافسة والمواظبة على التدريبات، لتطوير نفسه ليكون بطلاً رياضياً ويمثل المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة في المحافل الدولية.

وحسب والدة اللاعب ورد صفاء الشيباني فإن العائلة تقف بجانبه بشكل دائم وتدعم هوايته الرياضية، لتحقيق طموحاته تماشياً مع تشجيعه لمواصلة التفوق الدراسي، وكذلك دعم اهتماماته بالموسيقا عقب توجهه أيضاً للعزف على آلة العود مؤخراً.

ووفقاً للمدرب فيصل أبو عجرم: فإن أبو محمود لاعب متميز يسير على خطا شقيقه وسام ويمتاز بروح قتالية عالية وإصرار وطموح دائم للفوز ومثابرة بالتدريب، بهدف الوصول إلى صفوف المنتخب الوطني وتسطير اسمه كبطل رياضي في لعبة الكاراتيه التي تشغل حيزاً مهماً من حياته.

عمر الطويل

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