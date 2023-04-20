الخارجية الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها مخططات الاحتلال الاستيطانية في عموم الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا إلى أن المستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم اليومية بحماية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم في مدن الضفة الغربية، بهدف تقطيع أوصالها وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.

وأكدت الوزارة أن توسيع الاحتلال لعملياته الاستيطانية غير الشرعية يمثل حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه واستخفافاً بالمواقف والقرارات الدولية، التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فوراً.