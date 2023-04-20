مصرع شخصين وإصابة عدد آخر جراء الطقس العاصف بولاية أوكلاهوما الأميركية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد آخر جراء الطقس العاصف وإعصار ضرب مقاطعة ريفية بمدينة أوكلاهوما سيتي عاصمة وأكبر مدن ولاية أوكلاهوما الأميركية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن سكوت جيبونز نائب عمدة مقاطعة ماكلين بالولاية قوله: إنه “تم تسجيل حالتي الوفاة في بلدة كول أو بالقرب منها، حيث تعتقد السلطات أن الوفيات مرتبطة بالعاصفة، كما أصيب عدد آخر بجروح في أماكن أخرى بالمقاطعة”.

وأضاف: إن العاصفة تسببت بأضرار، وأدت إلى قطع الطرق وبعض خطوط الكهرباء وتدمير عدد من المنازل.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية حذرت أمس من صعوبة التنبؤ بمسار العاصفة بالضبط، لأنها كانت تتحرك بشكل غير منتظم.