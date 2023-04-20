انتر ميلان يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

روما-سانا

تأهل فريق انتر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع فريق بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم على ملعب سان سيرو.

افتتح فريق انتر التسجيل عن طريق لاعبه نيكولو باريلا في الدقيقة 14 قبل أن يعادل فريدريك أورسنيس لبنفيكا النتيجة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وعاد النيراتزوري ليسجل هدفين متتاليين بواسطة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 وخواكين كوريا في الدقيقة 78 قبل أن يسجل أنتونيو سيلفا هدف بنفيكا الثاني في الدقيقة 86، فيما أحرز بيتر موسى التعادل لبنفيكا بالدقيقة 95.

واستفاد انتر من فوزه على بنفيكا في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل ليتأهل إلى المربع الذهبي بفوزه بمجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث سيلتقي اسي ميلان.

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