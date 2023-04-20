غداً الحرارة حول معدلاتها وهطولات مطرية غزيرة متوقعة أحياناً

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً، غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرَد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز الـ 65 كم/سا أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…