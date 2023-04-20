مانشستر سيتي يتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

برلين-سانا

حسم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي تأهله اليوم لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 – 2023، وذلك بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “أليانز آرينا” ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة.

وسجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك الفريق الألماني هدف التعادل عن طريق لاعبه جوشوا كيميش في الدقيقة 83 من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في انكلترا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-صفر، ليتأهل الفريق الإنكليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا متفوقًاً في مجموع المباراتين بنتيجة 4 – 1.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريا ل مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، حيث ستقام مباراة الذهاب في إسبانيا يوم الـ 9 من آيار القادم، والإياب في إنكلترا يوم الـ 16 من الشهر ذاته.

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