مقتل سبعة عشر شخصاً بهجوم مسلح جنوب تشاد

نجامينا-سانا

أعلنت الحكومة التشادية اليوم مقتل 17 شخصاً على الأقل جراء هجوم مسلح على منطقة لوغون أورينتال جنوب البلاد.

ونقلت رويترز عن عزيز محمد صالح المتحدث باسم الحكومة التشادية قوله في تصريح: إن “مجموعة مسلحة هاجمت مدنيين بمنطقة لوغون أورينتال ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل أن يقوم الجيش بالرد عليها ويقتل 13 منهم”.

وأضاف المتحدث: إن الهجوم قامت به جماعة تشادية مسلحة متمركزة على الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى إلا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث لغاية الآن.

يذكر أن تنظيم “بوكو حرام” المتطرف شن منذ عام 2015 هجمات في تشاد والكاميرون والنيجر حيث أسفرت هجماته في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص وفرار 360 ألفاً آخرين.

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