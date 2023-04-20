هبوط أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط اليوم بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين على الرغم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران انخفضت 1.65 دولار بما يعادل 2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.12 دولاراً للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار 1.70 دولار أو 2.1 بالمئة لينهي الجلسة عند 79.16 دولاراً، في حين تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران والذي سيصبح عند أقرب استحقاق بالنسبة للولايات المتحدة في نهاية جلسة الغد 2.1 بالمئة أيضاً ليغلق عند 79.24 دولاراً.

وهذه أدنى مستويات عند الإغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ 31 آذار ما أتى على معظم المكاسب التي تحققت منذ الخفض المفاجئ لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه منظمة أوبك.

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