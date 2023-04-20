البرلمان الكوبي يعيد انتخاب دياز كانيل رئيساً لكوبا لولاية دستورية ثانية

هافانا-سانا

أعاد البرلمان الكوبي انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيساً لكوبا لولاية دستورية ثانية.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية استيبان لاسو هيرنانديز في بيان اليوم أن البرلمان أعاد انتخاب كانيل لولاية جديدة من خمس سنوات بعد حصوله على 459 صوتاً من بين 604 أصوات ما يمثل 97.66 بالمئة من أصوات الناخبين من أعضاء البرلمان.

وأشار هيرنانديز إلى أن البرلمان اختار أيضاً سلفادور فالديس ميسا نائباً أول للرئيس.

وعين دياز كانيل عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب عام 2003 ووزيراً للتعليم العالي من عام 2009 إلى عام 2012 وبعدها انتخب نائباً أول للرئيس حتى عام 2018 حيث انتخب من قبل البرلمان الكوبي رئيساً لكوبا بعد حصوله على 603 أصوات من بين 604 أصوات.

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