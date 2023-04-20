طهران تدعو مجموعة السبع إلى الابتعاد عن كيل الاتهامات الكاذبة ضد إيران

طهران-سانا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية قادة مجموعة السبع إلى الامتناع عن توجيه الاتهامات التي لا أساس لها والكاذبة إلى إيران، واتخاذ المواقف الواقعية المبنية على الاحترام المتبادل.

وأدانت الوزارة في بيان صدر اليوم الاتهامات التي جاءت في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع ضد إيران وقالت: إن “هذا البيان يمثل توجه الأطراف الغربية من جانب واحد بما يناقض السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي حيث تحاول مجموعة السبع فرض إرادتها على الدول المستقلة”.

وأضافت الوزارة: إن نهج إيران ثابت في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وتعتبر الانقطاع في المفاوضات ناتج عن سوء تقدير الغرب وسياسات وتوجهات خاطئة من بعض أطراف المفاوضات، محملة الغرب مسؤولية التأخير في التوصل للاتفاق.

واشارت الوزارة الى أن منظمة الطاقة النووية الايرانية تؤكد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، داعية الدول الأعضاء في مجموعة السبع بدلاً من توجيه الاتهامات لبرنامج إيران النووي السلمي إلى محاسبة أمريكا على انسحابها غير المبرر من خطة العمل الشاملة وانتهاك قرار مجلس الأمن وفرضها عقوبات غير مشروعة على إيران.

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