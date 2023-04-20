مقتل أربعة أشخاص جراء هجوم إرهابي في مالي

باماكو-سانا

قتل أربعة أشخاص وفقد آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف وفداً رسمياً في مدينة نارا شمال العاصمة المالية باماكو قرب الحدود مع موريتانيا.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول أمني بالمدينة قوله في تصريح اليوم: إن “الهجوم الإرهابي استهدف وفداً رسمياً من الخبراء للتنقيب عن المياه والآبار للسكان المحليين، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وفقدان آخرين” دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وتشهد مالي ومنذ عقد من الزمن أعمال عنف وإرهاب امتدت إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.

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