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بدء ضخ مياه الشرب من محطة علوك باتجاه أحياء مدينة الحسكة

2023-04-19

الحسكة-سانا

بدأت مؤسسة المياه في الحسكة ضخ مياه الشرب باتجاه حي النشوة في مدينة الحسكة بعد 6 أشهر من قطع المحتل التركي المياه، وإيقاف الضخ من محطة مياه علوك.

وبين مدير مياه الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا أن خزانات التجميع الأساسية في محطة الحمة تمت تعبئتها من كميات المياه الواردة من محطة آبار علوك بعد أن تم تشغيلها بعدما أوقف المحتل التركي الضخ منذ مطلع شهر تشرين الثاني من العام الفائت، مشيراً إلى أن وارد المياه عبر خطوط نقل المياه من علوك إلى الحمة ما زال ضعيفاً بسبب عدم تشغيل عدد كاف من المضخات الأفقية.

وأكد عكلة عدم دخول ورشات المؤسسة إلى محطة آبار علوك للاطلاع على واقعها وخاصة أن المحطة متوقفة عن العمل منذ مطلع تشرين الثاني العام الفائت، داعياً إلى ضرورة تسليم محطة علوك بشكل كامل للعاملين في المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه باتجاه أحياء مدينة الحسكة دون أي توقف وإجراء الصيانات اللازمة لها.

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