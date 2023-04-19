10 آلاف مستفيد من خدمات مركز (أنتم في أعيننا) للإقامة المجانية المؤقتة بدمشق

دمشق-سانا

وصل عدد المستفيدين من خدمات مركز أنتم في أعيننا للإقامة المجانية المؤقتة، التابع لجمعية الشباب الخيرية، منذ افتتاحه عام 2020 وحتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد.

ويقدم المركز خدمة الإقامة المجانية لذوي الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج في مشفى الأطفال الجامعي، وليس لديهم مكان إقامة داخل دمشق، أو من الصعب عليهم دفع تكاليف الإقامة فيها، وفق المشرفة على المركز سالي جنن.

وبينت جنن في تصريح لـ سانا أن المركز يتضمن قسمين، الأول للرجال والثاني للنساء، ويتم استقبال نحو 4000 شخص سنوياً، مشيرة إلى أن قبول إقامة الأهالي في الدار يتم بالتنسيق مع مشفى الأطفال، والأولوية للأهالي القادمين من محافظات بعيدة عن دمشق.

وأكدت جنن أن المركز يقدم كل خدمات الإقامة المريحة، حيث يقدم سريراً لكل نزيل، كما يحصل على أدوات نظافة شخصية وأغطية وخزانة خاصة لوضع أغراضه الشخصية، إضافة إلى تقديم وجبات إفطار للمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، ومساعدات طبية ونقدية للأطفال الموجودين ضمن المشفى.

ولفتت جنن إلى أن المركز مشروع إنساني يشرف عليه كادر مدرب على مدار الساعة يلبي جميع احتياجات المقيمين، ويتسع لـ 52 سريراً، ويوجد فيه جميع وسائل الراحة والأمان، مع كامل الإجراءات والتوصيات الاحترازية وفق المعايير الطبية المعتمدة.

بدورها الموظفة في قسم الاستقبال بمشفى الأطفال، رهف الشمالي أوضحت أنه بعد قبول الطفل في المشفى والحصول على إحالة من قسم القبول يتوجه الأهل إلى المركز، ويتم تسجيل البيانات وفق برنامج إلكتروني على الحاسوب، لتدوين معلومات عن الأهل والطفل تتضمن وضعه الصحي وما يحتاجه خلال علاجه في المشفى، لتقييم إمكانية تقديم المساعدة من الجمعية.

وأكد عدد من المقيمين أهمية المركز لكونه موجوداً بجانب المشفى بشكل مجاني، ويخفف الكثير من الأعباء المادية عن مرافقي الطفل المريض، إضافة إلى أن قربه من المشفى يوفر شعور الأمان والطمأنينة والراحة النفسية لهم.

يشار إلى أن جمعية الشباب الخيرية تأسست عام 2005، وهي مؤسسة تنموية اجتماعية تقدم خدمات طبية متنوعة بمراكز تخصصية وعيادات متنقلة في عدد من المحافظات، إضافة إلى خدمات تعليمية وإغاثية وتدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

مهند سليمان

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