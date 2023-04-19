نشاط ترفيهي وتوزيع طعام لأشخاص من متلازمة داون بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت جمعية محبة ووفا بالسويداء اليوم نشاطاً ترفيهياً ضمن نادي الفرح لمتلازمة الحب “داون”، ترافق بتوزيع طعام لمنتسبين للنادي أغلبهم من الأطفال.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا فريال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية جاءت بمناسبة شهر رمضان، واستجابة للمبادرة التي أطلقتها لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة السويداء، بعنوان “إيد بإيد ليعم الخير بين الأهل”، كما تماشت مع أهداف الجمعية وتطلعاتها.

ولفتت مديرة النادي اعتماد العقباني في تصريح مماثل إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهمية لدعم هذه الشريحة معنوياً، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وتعكس حالة المحبة بين أفراد المجتمع.

عمر الطويل

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