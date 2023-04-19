نادي فيروزة يتوج بلقب الدوري السوري لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي

دمشق-سانا

توج نادي فيروزة بلقب دوري السيدات بكرة القدم بعد فوزه في المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب نادي المحافظة بدمشق على فريق عامودا بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجلت أهداف فيروزة مي الجاني في الدقيقة 67 ورونا عيزوق في الدقيقة 71 وبريانا في الدقيقة 85.

وتصدر فيروزة الدوري خلال مراحله الأربع عشرة محققاً 36 نقطة من 14 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وسجل 48 هدفاً وعليه 9 أهداف.

وفي تصريح لسانا أكد رئيس نادي فيروزة وريد هوارة أن العمل الرياضي يحتاج مقومات أساسية لتأمين كل ما يلزم الفريق من معدات تدريب وحوافز تشجيعية، والدعم النفسي والمعنوي للاعبات، ومنح الكادر التدريبي الثقة المطلقة لتحقيق النتائج، وهو ما عملنا على تحقيقه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

بدوره اعتبر مدرب الفريق طاهر بكار التتويج ببطولة الدوري للعام الثاني على التوالي نتيجة للجهود التي بذلها الفريق والعمل بعقلية أقرب إلى الاحتراف بما يؤمن بناءً معرفياً وفنياً تراكمياً لدى اللاعبات ويؤسس لحالة كروية صحيحة تؤدي لتحقيق نتائج، مبيناً أن النتائج لا تأتي مصادفة ولا من فراغ بل من إعداد بدني منهجي وفهم كروي صحيح لدى اللاعبات.

يشار إلى أن نادي فيروزة تأسس عام 1987 ويمارس الألعاب الجماعية والفردية، وتميز فريق النادي لكرة الطائرة للسيدات باللعب بأندية الدرجة الأولى ونافس لعدة سنوات على اللقب.

صبا خير بك

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