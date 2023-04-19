روسيا تحذر كوريا الجنوبية من عواقب تزويد كييف بالأسلحة

سيئول-سانا

حذرت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية من العواقب السلبية المحتملة لنقل الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على التعاون الأمني مع موسكو في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للسفارة اليوم أن “الجانب الكوري الجنوبي يدرك جيداً العواقب السلبية الحتمية للانضمام إلى مجموعة الرعاة العسكريين لنظام كييف وتزويده بأسلحة فتاكة”، مشيرة إلى أن “مثل هذه الخطوة ستدمر العلاقات الروسية الكورية الجنوبية والتي كانت تتطور بشكل مثمر خلال العقود الثلاثة الماضية”.

ولفتت السفارة إلى أن الأسلحة التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا كانت تستخدم لتدمير المدنيين المسالمين، بما في ذلك النساء والأطفال في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فضلاً عن منطقتي زابوروجيه وخيرسون، كما يتم استخدامها في صراعات إقليمية أخرى، حيث تقع بأيدي جماعات الجريمة المنظمة والإرهابيين والمتطرفين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وصف في وقت سابق اليوم التصريحات الكورية الجنوبية بخصوص تزويد نظام كييف بالأسلحة بالموقف “غير الودي” تجاه روسيا، معتبراً أن هكذا عمل يعني تورط سيئول في الصراع الأوكراني.

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