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مؤسسة سورية اليمامة بالحسكة توزع ألبسة العيد للأطفال الأيتام

2023-04-19

الحسكة-سانا

وزعت مؤسسة سورية اليمامة في مدينة الحسكة ألبسة للأطفال الأيتام بمناسبة اقتراب عيد الفطر، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين عضو مجلس إدارة المؤسسة إسماعيل الطه في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع شمل 148 طفلاً من الأيتام في كل أحياء مدينة الحسكة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتا إلى أن الغاية من هذه المبادرة زرع البسمة على وجوه الأطفال، واستمرار المؤسسة بتقديم يد العون والدعم لأسر الأيتام وفق الإمكانات المتوافرة.

وقدمت مؤسسة سورية اليمامة خلال شهر رمضان المبارك 1700 سلة رمضانية إضافة إلى تقديم وجبات جاهزة شملت 1000 أسرة، إضافة إلى تقديم مساعدات للمصابين بأمراض مزمنة شملت 300 مريض.

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