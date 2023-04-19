الهدمي: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة تأخذ منحىً خطيراً

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته في مدينة القدس المحتلة، والتي تأخذ منحىً تصاعدياً خطيراً.

وحذر الهدمي في تصريح اليوم أوردته وكالة وفا من مخططات استيطانية واسعة للاحتلال، بما في ذلك مخطط هدم عشرات المنشآت التجارية في حي واد الجوز بالقدس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين.

وأكد الهدمي أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال دفاعاً عن أرضه وكرامته مهما تصاعد إرهاب الاحتلال، حتى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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