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مستوطنون يهدمون بحماية قوات الاحتلال محال تجارية في الخليل

أرشيف

2023-04-19

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهدموا عددا من المحال التجارية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بعدد من الجرافات وبحماية مشددة من قوات الاحتلال سوق الرايش في البلدة القديمة بالخليل، وهدموا نحو خمسة محال تجارية لتوسيع عمليات الاستيطان.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على رعاة أغنام فلسطينيين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، وأرغموهم على مغادرة المراعي.

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