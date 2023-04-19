النقل تصدر توضيحات إضافية حول قرار تغيير فئة السيارات الخاصة إلى عامة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة النقل اليوم توضيحاً يتعلق بقرارها السابق المتعلق بشروط تسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة.

وأوضح مدير النقل الطرقي في الوزارة المهندس محمود أسعد أن السيارة سوف تخضع لفحص فني قبل نقل قيدها، وبالتالي لا بد من مراعاة الشروط الفنية، ولا سيما فيما يخص المحرك المثبت على السيارة، ومطابقته للشروط المنصوص عليها في القانون رقم “21” للعام 2022، من ناحية السعة المنصوص عليها، حيث لا تتجاوز ولا تنقص عن 10 بالمئة من سعة المحرك الأساسي، مشيراً إلى أنه في حال كان المحرك مبدلاً بمحرك لا يطابق المواصفات فيجب استعادة المحرك الأصلي، أو تركيب محرك يتناسب مع تعليمات القانون.

وحول لون السيارة بعد تحويلها إلى عامة، أشار أسعد إلى ضرورة تغيير اللون في حال تم تشغيل السيارة ضمن المحافظة، أو في غير محافظة إلى اللون الأصفر، لافتاً إلى أنه في حال تشغيلها لأغراض السفر الخارجي فلا داعي لتغيير لون السيارة.

وكانت الوزارة أصدرت قراراً في السابع والعشرين من الشهر الماضي يقضي بالسماح لمالكي السيارات السياحية بتسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة، بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة وميسرة.

مهران معلا

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