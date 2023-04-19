الخارجية الروسية: لافروف أعرب عن دعم موسكو لجهود حكومة مادورو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أعرب خلال زيارته لفنزويلا عن دعم موسكو لجهود حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الداخلي في فنزويلا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها حول هذه الزيارة: “إن الجانبين الروسي والفنزويلي استنكرا بشدة ممارسة استخدام الإجراءات التقييدية الأحادية كأداة للضغط على الدول ذات السيادة كعامل في زعزعة استقرار الوضع الدولي، حيث أعرب الجانب الروسي عن دعمه الثابت لجهود حكومة مادورو من أجل استقرار الوضع الداخلي”.

وأضاف البيان: “تم التأكيد أيضاً على الرؤية المتبادلة بضرورة التطور الديناميكي للحوار السياسي والتعاون العملي، بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية، كما تم التأكيد مجدداً على التزام الجانبين المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للنهج في المنصات متعددة الأطراف،

بما في ذلك التعاون والتفاعل داخل مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، من أجل ضمان سيادة القانون الدولي وتشكيل نظام عالمي متعدد المراكز أكثر إنصافاً، والحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين”.

والتقى لافروف في وقت سابق اليوم الرئيس مادورو في كراكاس ونقل إليه رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما أكد في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الفنزويلي ايفان جيل بينتو أن حل النزاعات الدولية يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن، وعلى أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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