أكثر من 74 ألف خدمة طبية في مشافي نوى وطفس وبصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

قدمت مشافي نوى وطفس وبصرى الشام العامة بريف درعا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 74417 خدمة طبية للمراجعين والمرضى.

مدير الصحة الدكتور بسام السويدان ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن مشفى نوى قدم نحو 35674 خدمة، وطفس 18664 خدمة، وبصرى الشام 20079 خدمة، تنوعت بين مراجعي أقسام الإسعاف والعيادات الخارجية والمقبولين وجلسات الكلية الصناعية والمخبر والتصوير الشعاعي والإيكو والطبقي المحوري في مشفى طفس فقط وتخطيط القلب وخدمات إضافية، مبينا أن عدد العمليات الجراحية والنسائية المنفذة في المشافي الثلاثة تجاوز 3 آلاف عملية متنوعة.

وأضاف: إن مديرية الصحة تعمل باستمرار على تحسين واقع العمل في المشافي العامة رغم قلة الكوادر في كل الاختصاصات الطبية والتمريضية.

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