انعقاد ملتقى الاستثمار المناطقي الأول بالسويداء

السويداء-سانا

نظم فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء اليوم ملتقى الاستثمار المناطقي الأول في المركز الثقافي في بلدة القريا بريف المحافظة الجنوبي، وذلك ضمن خطة فرع الهيئة لتنظيم ملتقيات في مناطق مختلفة، بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية.

واستعرضت مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء ميس فهد خلال الملتقى واقع العمل بفرع الهيئة، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين مع التعريف بقانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021 ومزاياه وتعديلاته الواردة بالقانون رقم “2” لعام 2023، وتصنيفات قطاعات المشاريع الاستثمارية.

وبينت فهد أن إجمالي عدد المشاريع المشملة على قوانين الاستثمار في محافظة السويداء لغاية تاريخه وصل إلى نحو 134 مشروعاً متعددة الأغراض الزراعية والصناعية والخدمية.

ودعت المداخلات خلال الملتقى إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين، فيما يتعلق بضمانات القروض وتشجيعهم لاستخدام منظومات الطاقة البديلة والاستفادة من بادية المحافظة لاستثمارات جديدة، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتصنيعها، وتخصيص جانب من نشاط هيئة الاستثمار للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والإسراع بالتعاون لإصدار مواصفة قياسية لبعض المنتجات الجديدة الداخلة بالاستثمار، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار الفكري والفني والأدبي.

حضر الملتقى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامي باسم حاطوم وأمين شعبة القريا لحزب البعث العربي الاشتراكي مهند العوام.

عمر الطويل

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