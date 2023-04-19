لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الفنزويلي

كراكاس-سانا

نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الفنزويلية كراكاس اليوم.

وقال لافروف في بداية الاجتماع مع الرئيس الفنزويلي وفق موقع آر تي: “أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين، كما طلب مني أن أنقل لكم شفهيا أحر تمنياته وتحياته”.

ودعا لافروف الرئيس مادورو لزيارة لروسيا.

من جانبه رحب مادورو بالوفد الروسي، وأكد عزم بلاده على مواصلة العمل المشترك بين الجانبين.

وكان الوزير الروسي وصل إلى العاصمة الفنزويلية في زيارة رسمية كجزء من جولة في دول أمريكا اللاتينية بدأها من البرازيل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency