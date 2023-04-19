زراعة الحسكة: تسويق نحو 850 طن ثوم شتوي والعملية مستمرة

الحسكة-سانا

بلغت كميات الثوم الشتوي الذي تم تسويقه في أسواق محافظة الحسكة حتى تاريخه 843 طناً، وذلك منذ بدء عمليات تسويق المحصول مطلع الشهر الحالي حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال.

ولفت بلال في تصريح لمراسل سانا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الثوم في محافظة الحسكة للموسم الشتوي الحالي بلغت 486 هكتاراً متجاوزة الخطة الفرعية البالغة 410 هكتارات، وذلك في ظل إقبال الفلاحين على زراعة الثوم نظراً لانخفاض تكاليف زراعته، إضافة إلى العائد الإنتاجي الجيد والإقبال على شراء المادة في الأسواق.

وبين بلال أن الإنتاج المتوقع من المساحات المزروعة بمحصول الثوم تصل إلى نحو 1458 طناً، وسيؤمن حاجة الأهالي من المادة ويسهم في انخفاض أسعارها في الأسواق لحين زراعة محصول الثوم الصيفي وتسويق إنتاجه.

من جهتهم أكد عدد من الباعة في منطقة سوق الهال بمدينة الحسكة أن إنتاج المحافظة من محصول الثوم الشتوي وتسويقه في أسواقها ساهم بانخفاض أسعاره بشكل ملحوظ ليباع الثوم الأخضر بسعر يقارب الـ 2000 ليرة للكيلوغرام، فيما كان سعر الثوم المستورد نحو 12 ألف ليرة ،مؤكدين أن الكثير من الأهالي بدؤوا بشراء الثوم الأخضر بهدف تموينه مستغلين انخفاض أسعاره وتوفره بكميات كبيرة في مختلف الأسواق.

نزار حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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