لقاء تنشيطي كرنفالي في اللاذقية بمناسبة عيد الجلاء

اللاذقية-سانا

بمناسبة عيد الجلاء أقامت اللجنة الفنية للجودو والسامبو باللاذقية لقاء تنشيطياً كرنفالياً للذكور والإناث من مختلف المراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

رئيس مكتب ألعاب القوة في فرع الاتحاد الرياضي العام باللاذقية أيمن نظير أحمد أوضح في تصريح لسانا أن اللقاء التنشيطي يقام بمناسبة احتفالات الرياضيين بعيد الجلاء، وشارك فيه نخبة من أبطال وبطلات الجودو على مستوى المحافظة والجمهورية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء ضروري للاعبين واللاعبات في المحافظة وفرصة لخلق جو اجتماعي إيجابي رياضي بغياب البطولات وتوقف النشاطات الرياضية حالياً.

وأضاف أحمد: إن اللاعبين واللاعبات المشاركين في النشاط قدموا عروضاً وحركات قتالية استعراضية تظهر مهاراتهم وقدراتهم الفنية والبدنية ، والهدف منه الاستفادة من الأساليب القتالية المختلفة لدى اللاعبين وتبادل الخبرات والمساهمة بإعادتهم لأجواء المنافسات والتمكن من معرفة المستوى الحقيقي لهم ووضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لهم، للارتقاء بمستواهم وإعدادهم بشكل جيد استعداداً للمشاركة بالاستحقاقات والبطولات القادمة.