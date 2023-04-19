موسكو… جزر الكوريل جزء لا يتجزأ من روسيا

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما ذكر عن جزر الكوريل الجنوبية في “الكتاب الأزرق الياباني” أنه سخافات تافهة، مؤكدة أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: إلى أن اليابان تحدد بانتظام في الكتاب الأزرق للسياسة الخارجية موقفها ما يسمى بالقانوني المعروف جيداً لنا، والذي يعكس مطالبات لا أساس لها ضد روسيا، لافتة إلى أن الصياغة حول الاحتلال غير المشروع استخدمت من قبل.

وأضافت الوزارة: “إننا نعتبر مثل هذه الترهات تافهة فجزر الكوريل الجنوبية جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية على أسس قانونية، بما في ذلك الدولية وفقاً لنتائج الحرب العالمية الثانية وهذه حقيقة لا يمكن لليابان الهروب منها”.

يذكر أن جزر الكوريل هي أربع جزر تفصل بحر أوخوتسك عن شمال المحيط الهادي، وتؤكد موسكو أنها أصبحت جزءا من الاتحاد السوفييتي نتيجة الحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمراً لا شك فيه.

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