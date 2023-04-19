مخلوف يبحث مع مدير برنامج الغذاء العالمي إمكانية التوسع بمشاريع التعافي المبكر

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف “رئيس اللجنة العليا للإغاثة” اليوم مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سورية كينيث كروسلي التعاون مع البرنامج في مجال المساعدات الإنسانية وإمكانية التوسع بمشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

الوزير مخلوف أشار إلى أهمية عمل البرنامج في سورية منذ بداية الحرب عليها ، ولاحقاً في إطار الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال, مبيناً أن التحديات كبيرة والاحتياجات تزداد وهذا يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون والسعي لزيادة التمويل وفقا للأولويات الوطنية، مع التوجه لدعم مشاريع سبل العيش والتعافي في مختلف القطاعات بما يسهم بتأمين الاحتياجات.

من جانبه، أشار كروسلي إلى الاستمرار بتقديم الدعم للمتضررين وفق برنامج محدد وضمن الإمكانات التمويلية المتاحة، مؤكداً أهمية دعم المتضررين من الزلزال والتطلع لتحقيق المزيد من التعاون لتحسين الاستجابة للاحتياجات في سورية، والسعي لتأمين التمويل اللازم لمشاريع التعافي.

بشرى معلا

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