بمناسبة عيد الفطر.. محافظة حماة توزع آلاف السلل الغذائية لمتضرري الزلزال

حماة-سانا

وزعت غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلزال في محافظة حماة اليوم آلاف السلل الغذائية والمواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في مختلف مناطق المحافظة.

وبين الأمين العام للمحافظة محمود قصاب في تصريح لمراسل سانا أن توزيع هذه المعونات يجري وفق خطة ممنهجة تركز على الأسر الأكثر تضرراً بفعل الزلزال، والتي حددتها لجان السلامة العامة بسبب أن منازلها آيلة للسقوط، وتم إخلاؤها منها على أن يشمل التوزيع باقي المتضررين خلال الفترة المقبلة.

بدوره منسق غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلزال في المحافظة محمد أبو جدعان أوضح في تصريح مماثل أنه تم تجهيز قافلة من المساعدات تضم 13 شاحنة، ليصار إلى توزيعها على منكوبي الزلزال وفق خطة الاستجابة للأسر الأكثر تضرراً والبالغ عددها 5500، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للتوزيع، مشيراً إلى أن هذه القافلة تستهدف الأهالي المتضررين في مدينة حماة ومناطق الغاب ومصياف ومحردة وسلمية وسلحب والسقيلبية، على أن يشمل التوزيع غداً ريف حماة الشمالي والجنوبي، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر السعيد.

عبد الله الشيخ

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