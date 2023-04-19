التجاري السوري يرفع سقف السحب الأسبوعي

دمشق-سانا

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً برفع سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف الآلي لجميع البطاقات المصرفية التابعة للمصرف إلى مليون ليرة سورية، حيث يمكن للمواطنين سحبها دفعة واحدة في يوم واحد أو على أكثر من دفعة وخلال أسبوع واحد.

وذكر المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وكان المصرف عدل الإثنين الماضي سقف السحب إلى 150 ألف ليرة سورية في العملية الواحدة بدلاً من 100 ألف ليرة مع إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع المتوافرة لدى معظم فروعه.

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