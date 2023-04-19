قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية، فيما اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في رام الله والبيرة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت شاباً آخر على أحد حواجزها في مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منزل فلسطيني في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وشردوا قاطنيه، كما أغلقوا مدخل البيرة الشمالي ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضراراً ببعضها.

وأصيبت امرأة فلسطينية بجروح في وقت سابق اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليها جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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